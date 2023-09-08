Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Güney temsilcisi, son olarak Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ forması giyen 29 yaşındaki file bekçisi Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattığını duyurdu. Lacivert - beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 29 yaşındaki Azeri kaleci Shahruddin Magomedaliev ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

