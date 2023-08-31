ADANA DEMİRSPOR GENK MAÇI İZLE | Adana Demirspor - Genk maçının 11'İ belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nin play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor evinde Genk ile mücadele edecek. Deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olan mavi şimşekler sahasında alacağı galibiyetle adını gruplara yazdırmak istiyor. Adana Demirspor - Genk maçının ilk 11'i belli oldu.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 19:56 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023- 20:54