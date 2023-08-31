UEFA Konferans Ligi'nin play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor evinde Genk ile mücadele edecek. Deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olan mavi şimşekler sahasında alacağı galibiyetle adını gruplara yazdırmak istiyor. Adana Demirspor - Genk maçının ilk 11'i belli oldu.
ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Genk maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.
ADANA DEMİRSPOR - GENK 11'LER
A. Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Ndiaye.
Genk:Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Sadick, Kayembe, El Khannous, Hrosovsky, Galarza, Fadera, Oyen, Sor.