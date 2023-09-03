Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Hatayspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. 6 gollü mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 3-3 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Hatayspor evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

6 gollü çekişmeli maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.

HATAYSPOR, SAHAYA "UNUTMAYACAĞIZ" YAZILI PANKARTLA ÇIKTI.

Tribünde depremde hayatını kaybeden Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'un fotoğrafının yer aldığı siyah afiş yer aldı.

Karşılaşmanın 4'üncü dakikası 17'nci saniyesinde Hatayspor taraftarları "Sesimi duyan var mı?" tezahüratında bulundu, bu tezahürat stattaki tüm taraftarlardan alkış aldı.

Stat: Mersin

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Yemişken

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Kilama, Engin Can Aksoy (Dk. 46 Kerim Alıcı), Görkem Sağlam (Dk. 46 Lamkel Ze), Aburjania, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 61 Rayane), Strandberg (Dk. 90 Onur Arı), Fernandes (Dk. 90 Matondo)

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon (Dk. 84 Nani), Semih Güler, Rodrigues (Dk. 79 Niang), Stambouli (Dk. 65 Badou Ndiaye), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola (Dk. 66 Yusuf Erdoğan), Cherif Ndiaye

Goller: Dk. 41 Cherif Ndiaye, Dk. 84 Gravillon, Dk. 89 Nani (Yukatel Adana Demirspor) Dk. 53 ve 73 (Penaltıdan) Strandberg, Dk. 74 Dele-Bashiru (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Engin Can Aksoy, Dk. 57 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 75 Dele-Bashiru, Dk. 78 Strandberg, Dk. 80 Burak Bekaroğlu, Dk. 90+6 Kerim Alıcı (Atakaş Hatayspor), Dk. 80 Cherif Ndiaye, Dk. 87 Semih Güler (Yukatel Adana Demirspor)