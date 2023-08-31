Adana Demirspor 1-0 Genk (Penaltılar sonucu: 4-5) | A. Demirspor Konferans Ligi'ne veda etti!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor sahasında Genk ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kaybeden Mavi Şimşekler, 1-0 kazandı ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalar sonrası seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonrası temsilcimiz 4-5 kaybetti ve turnuvaya erken veda etti.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 00:12 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023- 00:22