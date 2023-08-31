Adana Demirspor - Genk | CANLI İZLE (Adana Demirspor - Genk | CANLI)

UEFA Konferans Ligi'nin play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor evinde Genk ile mücadele edecek. Deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olan mavi şimşekler sahasında alacağı galibiyetle adını gruplara yazdırmak istiyor. Adana Demirspor - Genk maçını canlı izlemek için tıklayın.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 22:30