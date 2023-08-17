OSİJEK ADANA DEMİRSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Osijek - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? ADS maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Adana Demirspor, Osijek ile karşı karşıya gelecek. Kluivert yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Adana Demirspor, Osijek'i ilk maçta 5-1 ile geçmişti. Adana Demirspor, deplasmanda da kazanmak ve play-off turunda yer almak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2023- 21:00 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023- 21:00