UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda 5-1'in rövanşında Adana Demirspor ile Osijek kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
OSIJEK A. DEMİRSPOR İLK 11'LER
Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Caktas, Nejasmic, Brlek, Lovric, Bukvic, Mierez.
A. Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodriuges, Stambouili, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye.
OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Osijek - Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TV 8.5 kanalında canlı yayınlanacak.