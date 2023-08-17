Osijek Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Osijek Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Adana Demirspor deplasmanda Osijek ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2023- 21:00