Adana Demirspor Osijek maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Adana Demirspor Osijek maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Adana Demirspor sahasında Osijek ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 20:00 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023- 20:00