UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Adana Demirspor ile Osijek kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
A.DEMİRSPOR OSIJEK İLK 11'LER
A. Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye.
Osijek: Malenica, Grzan, Barisic, Mkrtchyan, Drambayev, Nejasmic, Brlek, Jugovic, Caktas, Pusic, Mierez.
ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5 kanalında canlı yayınlanacak.