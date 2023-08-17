UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Adana Demirspor deplasmanda Osijek ile karşı karşıya gelecek. Osijek-Adana Demirspor mücadelesini haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda 5-1'in rövanşında Adana Demirspor ile Osijek kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın yayını haberimizde...

OSIJEK A. DEMİRSPOR İLK 11'LER

Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Caktas, Nejasmic, Brlek, Lovric, Bukvic, Mierez.

A. Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodriuges, Stambouili, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye.

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OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osijek - Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Müsabaka TV 8.5 kanalında canlı yayınlanıyor.