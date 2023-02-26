Sion'da Balotelli'ye şok tepki! Formasını yaktılar

Sezon başında Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Balotelli'nin takımı Sion 22. hafta maçında sahasında St. Gallen'e 4-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuç sonrası İsviçre ekibinde taraftar tribünlerde çılgına döndü ve Balotelli'ye şok bir tepkide bulunuldu. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2023- 16:05