ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI CANLI 📺 | Adana Demirspor - Cluj maçı saat kaçta? ADS maçı hangi kanalda? | Adana Demirspor'un 11'i belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmaları ile devam ediyor. Temsilcimiz Adana Demirspor, Romanya ekibi Cluj ile sahasında karşı karşıya gelecek. Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Belçikalı hakem Nathan Verboomen, müsabakada görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Adana Demirspor'un Cluj karşısındaki 11'i belli oldu.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 19:50 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023- 19:53