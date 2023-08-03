ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI CANLI 📺 | Adana Demirspor - Cluj maçı saat kaçta? ADS maçı hangi kanalda? | Adana Demirspor'un 11'i belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmaları ile devam ediyor. Temsilcimiz Adana Demirspor, Romanya ekibi Cluj ile sahasında karşı karşıya gelecek. Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Belçikalı hakem Nathan Verboomen, müsabakada görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Adana Demirspor'un Cluj karşısındaki 11'i belli oldu.
Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 19:50 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023- 19:53
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya temsilcisi Cluj ile karşı karşıya gelcek. Müsabaka öncesinde tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Cluj maçı 31 Temmuz Perşembe 21:00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanacak.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.
Cluj: Sava, Mogos, Kresic, Ajeti, Muhar, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Yeboah, Birligea.
ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇINI CANLI İZLE