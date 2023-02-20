Adana Demirspor - Roma BİLET AL | Adana Demirspor - Roma temsili maçı ne zaman? Bilet fiyatları ne kadar?

Adana Demirspor, İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile temsili müsabaka düzenleyerek depremzede vatandaşlarımıza bağış toplayacak. Birçok kişi biletlerin çıkacağı tarihi ve fiyatını araştırıyor. Peki, Adana Demirspor - Roma temsili maç bileti ne zaman çıkacak? Bilet nasıl ve nereden alınacak?

Spor Toto Süper Lig'e deprem sebebiyle verilen arada Adana Demirspor, bilet gelirinin tamamı bağışlanmak üzere Roma ile temsili bir müsabaka düzenleyecek. Etkinlik ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Roma temsili maç bileti ne zaman çıkacak? Bilet nasıl ve nereden alınacak?

ADANA DEMİRSPOR - ROMA TEMSİLİ MAÇ NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Roma temsili maç 22 Şubat Çarşamba saat 20:00 olarak belirtildi. Fiziki herhangi bir müsabaka oynanmayacak ve temsili karşılaşmanın bilet geliri bağışlanacak.

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