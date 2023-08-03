UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor, Romanya ekibi Cluj ile sahasında karşı karşıya geliyor. Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Belçikalı hakem Nathan Verboomen, müsabakada görev yapıyor. Adana Demirspor - Cluj haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Cluj maçı 31 Temmuz Perşembe 21:00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanacak.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.
Cluj: Sava, Mogos, Kresic, Ajeti, Muhar, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Yeboah, Birligea.