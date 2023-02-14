Adana Demirspor - Fiorentina BİLET AL | Adana Demirspor - Fiorentina temsili maçı ne zaman? Bilet fiyatları ne kadar?

Adana Demirspor, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile temsili müsabaka düzenleyerek depremzede vatandaşlarımıza bağış toplayacak. Birçok kişi biletlerin çıkacağı tarihi ve fiyatını araştırıyor. Peki, Adana Demirspor - Fiorentina temsili maç bileti ne zaman çıkacak? Bilet nasıl ve nereden alınacak?

Spor Toto Süper Lig'e deprem sebebiyle verilen arada Adana Demirspor, bilet gelirinin tamamı bağışlanmak üzere Fiorentina ile temsili bir müsabaka düzenleyecek. Etkinlik ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Fiorentina temsili maç bileti ne zaman çıkacak? Bilet nasıl ve nereden alınacak?

ADANA DEMİRSPOR - FIORENTINA TEMSİLİ MAÇ NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Fiorentina temsili maç 16 Şubat Perşembe saat 20:00 olarak belirtildi. Fiziki herhangi bir müsabaka oynanmayacak ve temsili karşılaşmanın bilet geliri bağışlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - FIORENTINA MAÇI BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN