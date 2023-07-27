CFR Cluj Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CFR Cluj Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda CFR Cluj ile karşı karşıya gelecek. Adana temsilcisi sahadan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2023- 21:00