UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor sahasında CFR Cluj'u ağırladı ve rakibini 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Mavi Şimşekler'in teknik direktörü Patrick Kluivert açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Muhteşem bir galibiyet aldık diyebiliriz. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda 1-1'in rövanşında CFR Cluj'u sahasında 2-1 mağlup eden Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, galibiyetin ardından konuştu.

İşte o sözler:

Muhteşem bir galibiyet aldık diyebiliriz. Ufak bir hata sonucu 10 kişi kaldık ve 1-1 oldu. Maç devam ediyor ve son dakikada bir gol buluyorsunuz. Bu golün çalışılmış bir organizasyon olması daha da mutlu edici. Takımımla gurur duyuyorum.

Bağımlılık yaratan bir atmosfer vardı. Futbolcular, böyle bir atmosferde oynamak için futbolcu olmak ister.