UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Adana Demirspor deplasmanda CFR Cluj ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
CFR CLUJ - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidic, Avounou, Camora, Birligea, Betancor.
A. Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf, Belhanda, Akintola, Ndiaye.
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CLUJ - A. DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Cluj - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başladı. Müsabaka TV 8.5'ta canlı yayınlanıyor.