Adana Demirspor, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Adana Demirspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Adana Demirspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



ADANA DEMİRSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Antalyaspor maçı saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.









ADANA DEMİRSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Akintola, Emre, Cherif

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Emrecan, Veysel, Güray, Fredy, Ufuk, Floranus, Ndao, Larsson, Wright