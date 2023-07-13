Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden mavi-lacivertliler, eski Fenerbahçeli yıldız Luis Nani ile anlaştı.
Adana Demirspor, 36 yaşındaki Portekizli futlbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Nani, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.
Yıldız futbolcu sarı-lacivertli forma ile 47 maça çıkmıştı.
Tecrübeli oyuncu 11 gol ve 12 asiste imza attı.
Welcome @luisnani 🔥🖐 pic.twitter.com/0qu3pEv2fl— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 13, 2023