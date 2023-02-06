Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, afet bölgelerindeki AFAD merkez numaraları paylaşılırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan; Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."