Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, afet bölgelerindeki AFAD merkez numaraları paylaşılırken, şu ifadeler kullanıldı:
"Merkez üssü Kahramanmaraş olan; Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."