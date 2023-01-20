Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Akdeniz ekibi için İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Adana ekibinin Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu ifade edildi. (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Ligde zirve mücadelesinde yer alan Mavi Şimşekler için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Adana ekibinin Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna katmak istediği ve bu transfer için pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Haberde Adana Demirsporlu yöneticilerin, 28 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Bu sezon Milan'da süre almayan Fransız orta sahanın sezon sonuna kadar bir takıma kiralanması bekleniyor. Futbola Rennes altyapısında başlayan Bakayoko, kariyerinde Monaco, Chelsea, Monaco, Napoli gibi takımların da formasını terletti.

Transfermarkt verilerine göre; Milan'ın 2021 yazında Chelsea'den kiraladığı Bakayoko için zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu rakam ise 17 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

İşte İtalyan basınına yansıyan haber...