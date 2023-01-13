Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, İtalya Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen ve bonservisi Hellas Verona'da olan Mert Çetin'i kadrosuna kattı.
Adana Demirspor ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalayan milli futbolcunun satın alma opsiyonu da bulunuyor. Türkiye'ye gelecek olan 26 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
TRANSFER HABERİ: Mert Çetin Adana Demirspor’da!
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İtalya Serie A’da kiralık olarak Lecce forması giyen ve bonservisi Hellas Verona’da olan Mert Çetin’i kadrosuna kattı. İşte detaylar...
Adana Demirspor Haberleri
Yayın Tarihi: 13.01.2023- 17:51
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, İtalya Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen ve bonservisi Hellas Verona'da olan Mert Çetin'i kadrosuna kattı.