Adana Demirspor - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Adana Demirspor ile Sampdoria hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Adana Demirspor - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ADANA DEMİRSPOR - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Sampdoria maçı 15 Aralık Perşembe günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
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