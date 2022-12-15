Adana Demirspor - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Adana Demirspor - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Adana Demirspor ve Sampdoria kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2022- 10:10 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022- 10:10