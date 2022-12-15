Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, İtalyan ekibi Sampdoria ile hazırlık maçına çıktı. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 2-2 berabere tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, özel maçta karşılaştığı İtalya Serie A takımı Sampdoria ile 2-2 berabere kaldı

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Adana Demirspor ile Sampdoria Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakayı Ali Yılmaz, Fatih Karatağ ve Niyazi Atakan Ataseven hakem üçlüsü yönetti.

Mavi-lacivertli ekip müsabakaya; Ertaç Özbir, Samet Akaydın, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Berk Yıldız, Emre Akbaba, ve Onyekuru 11'i ile çıktı.

Sampdoria ise Audero, Amione, Murillo, Colley, Leris, Vieira, Verre, Rincon, Augello, Gabbiadini, Caputo 11'i ile mücadele verdi.

Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşma öncesi Sampdoria teknik direktörü Dejan Stankovic'e anı tabağı hediye etti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Berk Yıldız'ın golüyle Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sıklaştıran konuk ekip 33. dakikada Caputo'nun ve 37. dakikada Murillo'nun golleriyle devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarının başlangıcında ve devamında iki takımda birçok oyuncu değişikliği yaptı. Karşılaşmanın 90+4 dakikasında Gökhan İnler'in golüyle Adana Demirspor beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: