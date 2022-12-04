Adana Demirspor Maccabi Tel Aviv canlı izle (Adana Demirspor Maccabi Tel Aviv şifresiz İZLE)

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçında Adana Demirspor, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2022- 17:40