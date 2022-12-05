ADANA DEMİRSPOR FORTUNA SITTARD - CANLI İZLE | Adana Demirspor - Fortuna Sittard maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Adana Demirspor ile Fortuna Sittard kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 09:50