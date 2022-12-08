ADANA DEMİRSPOR LIEPAJA - CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Liepaja maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Dünya Kupası arasında heyecan devam ediyor. Adana Demirpsor ve Liepaja karşı karşıya gelecek. Hazırlık kampını sürdüren Adana Demirspor, Liepaja maçını kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Liepaja maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2022- 11:20