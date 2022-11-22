10 yıl Roma forması giyen ve teknik direktörlük kariyerine de başkent ekibinde başlayan Montella, İtalyan basınına verdiği röportajda Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü eski takımına önerdi.

"BEN ROMA TARAFTARIYIM"

"Ben hala Roma taraftarıyım. Roma'da doğdum ve büyüdüm. Başka takımı tutma ihtimalim yok. Hatta kız kardeşlerim bile Roma taraftarıdır" diyen 48 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: "Roma'yı takip ediyorum. Kolay sezon olmuyor. Çok önemli oyuncular sakatlandı; Dybala ve Spinazzola. Statta. atmosfer hep harika. Takım bence Mourinho ile başarılı olacak. Roma'ya Yunus Akgün'ü önerebilirim. G.Saray'da şu an iyi bir dönem geçirmiyor ama çok ilginç yetenekleri olan bir hücum oyuncusu,"