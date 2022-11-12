Son dakika transfer haberleri: Sezon başında kadrosuna kattığı Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, çok konuşulacak transferlere imza atmaya hazırlanıyor. Daha önce Mario Balotelli transferiyle ses getiren Akdeniz ekibi, Uruguay ekibi Nacional'den ayrılan yıldız futbolcu Luis Suarez'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Adana Demirspor'un Suarez'in yanı sıra bir başka dünyaca ünlü futbolcu Hulk'u da listesine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

26 yıl aradan sonra geçtiğimiz sezon adını Süper Lig'e yazdıran ve 2 sezondur yaptığı transferlerle sükse yaratan Adana Demirspor golcü transferi için atağa geçti. Sezon öncesi Mario Balotelli ile, geçtiğimiz hafta ise Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler yıldız golcü transferi için düğmeye bastı.

Ajansspor'un haberine göre; Adana Demirspor, Atletico Mineiro'dan Hulk ve Nacional'den ayrılan Luis Suarez'i transfer etmek için çalışmalara başladı ve oyuncularla temas sağladı. Mavi-Lacivertli kurmayların iki transfer için yurt dışında olduğu belirtildi.

Kariyerinde Liverpool ve Barcelona gibi devlerin formasını terleten Luis Suarez, geçtiğimiz hafta şampiyonluk yaşadığı Nacional'den ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezonu Atletico Mineiro'da geçiren Hulk ise çıktığı 46 maçta 29 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemişti.