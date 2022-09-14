Adana Demirspor'da Belhanda, Ndiaye ve Onyekuru damgası!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 6 hafta geride kalırken, Adana Demirspor 13 puan toplayarak 4. sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezon Younes Belhanda'yı kadrosuna katan Adana temsilcisi, yaz transfer döneminde Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru'yu da renklerine bağlamıştı. Galatasaraylı eski oyuncular, Mavi Şimşekler'de yeni bir sayfa açtı ve takımlarını sırtlayan isimler oldu. İşte o istatistikler... (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta sona ererken, flaş transferlere imza atan Adana Demirspor; 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puanla 4. sırada yer aldı. 13 gol atan Adana temsilcisi, buna karşın kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Mavi Şimşekler'de yolu bir dönem Galatasaray'dan geçen oyuncular, takımlarını sırtlayan isimler oldu.
İşte 3 futbolcunun o istatistikleri:
YOUNES BELHANDA
Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan ayrılan Belhanda, sezona bomba gibi başladı. Faslı yıldız oynadığı 3 maçta da gol atarak adından söz ettirdi. Galatasaray'da geçirdiği 4 yılda ligde maksimum 6 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, bu istatistiğinin yarısına sadece 3 maçta ulaşma başarısı gösterdi.
HENRY ONYEKURU
Olympiakos'tan satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralanan Henry Onyekuru, Mavi Şimşekler'in skor yükünü üstlenen bir diğer isim oldu. Ligde çıktığı ilk 2 maçta 2 gol kaydeden Nijeryalı kanat, Fenerbahçe maçında ise 1 penaltı kazandırdı ve 1 asistlik katkı sağladı.
BADOU NDIAYE
Adana Demirspor'a 3 yıllığına imza atan ve 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Badou Ndiaye, skora katkı yapan isimlerden... Senegalli orta saha oyuncusu, 6 mücadelede 1 gol, 2 asistlik katkı gösterdi.