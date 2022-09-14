Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta sona ererken, flaş transferlere imza atan Adana Demirspor; 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puanla 4. sırada yer aldı. 13 gol atan Adana temsilcisi, buna karşın kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Mavi Şimşekler'de yolu bir dönem Galatasaray'dan geçen oyuncular, takımlarını sırtlayan isimler oldu.

İşte 3 futbolcunun o istatistikleri: