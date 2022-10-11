Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'dan VAR açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, VAR konusunda açıklamalarda bulundu. Montella, "VAR değerlendirmelerinde yoran bir sistem gibi duruyor olabilir ama sadece bu lig için değil bütün liglerde böyle sorunlar yaşanıyor. Çünkü bazen pozisyonlar çok net olmasına rağmen farklı değerlendirilebiliyor. O yüzden bazen sizin veya rakibin aleyhine kararlar çıkabiliyor” diye konuştu.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2022- 17:55