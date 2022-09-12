Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

İşte o sözler...

"Bu galibiyet için çok mutluyum. Oyuncularımız çok iyi performans gösterdi. Birçok fırsattan yaralanamadık. Trabzonspor'un çok iyi kadrosu var. Bu tarz maçlarda kaybetmek daha kolay ancak kazanan taraf biz olduk"

"Bütün sezon forvetsiz oynayamazsınız. Britt Assombalonga ve Artem Dzyuba'yı dört gözle bekliyorum."

"Belhanda'nın golünü tekrar seyrederken hiçbir şekilde iptal edilmemesi gerektiğini gördüm. Hakem hata yapabilir ama VAR sistemi bunu düzeltebilir. Tertemiz bir goldü."