Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Adana Demirspor'un 3. golünü kaydeden Samet Akaydın konuştu.

İşte o sözler...

Çok iyi bir maç vardı. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Çok inanmıştık. Gol attığım için mutluyum. Bu gol, üstümdeki ölü toprağını attı. Beşiktaş ve Trabzonspor'a son dakikada attığım golleri unutmayacağım.

Montella'nın bir oyun disiplini var. Ne olursa olsun oyundan kopmuyoruz. İnandık ve kazandık. İnşallah böyle devam ederiz