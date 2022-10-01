Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından Mavi Şimşekler'de Henry Onyekuru, açıklamalarda bulundu. Nijeryalı kanat, "10 kişi kaldık, 10 kişi kaldıktan sonra da takım olarak birlikte savaştık. Onun ardından da buradan 1 puanla ayrılıyoruz, bu sebeple mutluyum." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da Henry Onyekuru, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Galatasaray'a karşı oynarken tabii ki bir şeyler hissettim ama şu anda burada benim için yeni bir macera var ve sahaya çıktığımda %100'ümü vermeye çalışıyorum.

3 puan için oynadık, çok istiyorduk, bunun için üzgün olduğumu söyleyebilirim. 10 kişi kaldık, 10 kişi kaldıktan sonra da takım olarak birlikte savaştık. Onun ardından da buradan 1 puanla ayrılıyoruz, bu sebeple mutluyum.