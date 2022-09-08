Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak A Spor'a konuştu! "Serdar Dursun gelmek istemedi"

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Sancak Tayyip Talha transferine ilişkin, "Serdar Dursun, Adana'ya gelmek istemedi. Bu transfer bu yüzden yattı. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş'a zam yapmadım. İstediğim ücret hiç artmadı. Beşiktaş daha fazla verdiği için kabul etmedim. Serdar Dursun gelmeyi kabul etseydi Tayyip Talha, Fenerbahçe'ye gidecekti" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 18:31 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 19:15