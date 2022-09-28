"Onyekuru'yu tekrar kazanacağız"
"İnşallah Galatasaray'ı yeneceğiz"
🔥ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI!
KPSS Ön Lisans sınavı kaç soru, kaç dakika?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Batshuayi Vodafone Park'ta kendini göstermek istiyor! Batshuayi Vodafone Park'ta kendini göstermek istiyor! 10:20
Flaş derbi yorumu! "Öne geçen kazanır diyemem" Flaş derbi yorumu! "Öne geçen kazanır diyemem" 09:52
Flaş Seferovic sözleri! "Buzdolabına kaldırılmış oluyor" Flaş Seferovic sözleri! "Buzdolabına kaldırılmış oluyor" 09:34
Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş'ın en büyük kozu..." Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş'ın en büyük kozu..." 09:12
Galatasaray'da yerli çıkmazı! Okan Buruk'un eli mahkum Galatasaray'da yerli çıkmazı! Okan Buruk'un eli mahkum 23:17
Cimbom'da Mata yer aranıyor! Buruk'un planı... Cimbom'da Mata yer aranıyor! Buruk'un planı... 23:03
Daha Eski
İşte Ismael'in derbi taktiği! İşte Ismael'in derbi taktiği! 22:45
Jesus Beşiktaş derbisi taktiğini belirledi! Jesus Beşiktaş derbisi taktiğini belirledi! 22:21
Terim: Sabır gerekiyor! Terim: Sabır gerekiyor! 21:53
Trabzonspor'da Avcı'dan yeni sistem! Trabzonspor'da Avcı'dan yeni sistem! 21:18
Cimbom'dan ocak ayı bombası! Cimbom'dan ocak ayı bombası! 20:56
Beşiktaş F.Bahçe'ye hazırlanıyor! Beşiktaş F.Bahçe'ye hazırlanıyor! 20:53
SON DAKİKA