TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'da Mario Balotelli gelişmesi! Yeni adresi...

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki forvetin, Mavi Şimşekler ile yolları ayrılıyor. İşte İtalyan basınının duyurduğu flaş transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)