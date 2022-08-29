Adı birçok takımla anılan Mario Balotelli İsviçre 'nin Sion takımı ile anlaşmaya vardı. İtalyan oyuncunun adı daha önce Monza, Galatasaray ile anılıyordu.

SON MAÇTA MONTELLA İLE TARTIŞTI







"4 MİLYON EURO BONSERVİSİ VAR"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin takımdan ayrılmak istediğini ve İtalyan golcüyü transfer etmek isteyen takımların 4 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeleri gerektiğini söylemişti. Sancak "Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, kim almak isterse 4 milyon Euro verir. Transfer sezonu döneminde bir yere gitmezse buraya da emek verecek ve devam edecek. Transfer olup gitmezse de burada görevini yapacak. Bana ulaşan yok ama menajerleri ile görüşmeler var. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak. Gitme ihtimaline karşı Artem Dzyuba'yı aldık. Hatta giderse 1 santrfor daha alacağız. Sonuçta bu kadro Balotelli ile de oynar Balotelli'siz de oynar. Benim olduğum yerde problem olmaz" ifadelerini kullanmıştı.



BALOTELLI ŞEHİRDEN AYRILDI







