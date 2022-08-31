Adana Demirspor Balotelli ayrılığını duyurdu!
Balotelli'nin yeni takımı belli oldu!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
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