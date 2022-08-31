Adana Demirspor'da yıldız oyuncu Mario Balotelli ile yollar ayrıldı. İtalyan yıldız 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transfer oldu.

Adana Demirspor'da yıldız oyuncu Mario Balotelli ile yollar ayrıldı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz."

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