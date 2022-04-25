Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, 34. haftada oynadıkları Trabzonspor maçını yöneten hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili açıklama yayınladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı hakemlerimizden Yaşar Kemal Uğurlu'nun, maç saatinde oğlunun ameliyat olmak için hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını ve genç hakemimizin içinde bulunduğu psikolojik durumun kendisini olumsuz etkilediğini, bir babanın evladını her an düşünmesinin ve konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz. Adana Demirspor olarak, Uğurlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, genç kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.