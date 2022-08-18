Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor, Rus golcü Artem Dzyuba'yı resmen renklerine bağladı. Yapılan açıklamada tecrübeli isim ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Golcü arayışlarında olan Mavi Şimşekler kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirdi.

Akdeniz ekibi, Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattığını açıkladı ve sözleşmenin 1+1 yıllık olduğunu belirtti. Adana Demirspor transferi duyururken "Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!" ifadelerini kullandı.

Zenit ile sözleşmesi sona eren Dzyuba, Rus ekibiyle 249 maçta forma giymiş ve 108 gol atıp 70 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.



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