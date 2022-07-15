Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor ile İstanbulspor Bolu kampında hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - İstanbulspor maçı 15 Temmuz Cuma günü saat 16:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.