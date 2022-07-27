Montella yönetimindeki Adana Demirspor, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile hazırlık maçına çıkacak ve nefes kesen mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanarak futbolseverler ile buluşacak. Peki, Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Napoli - Adana Demirspor maçının detayları...

2021-2022 sezonuna transferleri ve performansı ile damga vuran ekiplerden biri olan Adana Demirspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam ederken Napoli ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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NAPOLI - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.