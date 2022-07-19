Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Zenit forması giyen Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskiy ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Adana Demirspor savunmasına Ukrayna'dan takviye yaptı. Akdeniz ekibi, Yaroslav Rakitskiy'yi kadrosuna kattı.



NTV'nin haberine göre; Mavi Şimşekler, Ukraynalı stoper ile 1+1 yıllığına anlaştı.

32 yaşındaki savunmacı bugün İstanbul'a gelecek. Rakitskiy sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Shakthar Donetsk altyapısından yetişen Rakitskiy, 2019'dan beri formasını giydiği Zenit'ten Mart ayında ayrılmıştı.

Yaroslav Rakitskiy, Ukrayna Milli Takımı'nın formasını 54 kez giydi, 4 gol attı.

Adana Demirspor daha önce Ali Yavuz Kol, Arda Okan Kurtulan, Henry Onyekuru, Goran Karacic, Jovan Manev, Abdurrahim Dursun, Badou Ndiaye, Kevin Rodrigues ve Yusuf Sarı'yı renklerine bağlamıştı.