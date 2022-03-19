Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Başakşehir maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelli

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ravil, Duarte, Lima, Tolga, Aleksic, Berkay, Trezeguet, Deniz, Okaka