Adana Demirspor'un yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunus Akgün, 'Şimşekler'de iyi bir performans gösteriyor. Adana temsilcisinin başkanı, genç futbolcunun transferine yönelik konuştu ve "Galatasaray'a teklif yapmadık" dedi. | Transfer haberleri

Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, kiralık oynayan Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapmadıklarını açıkladı. Fotomaç'ın haberine göre; Sancak, "Buradan Yunus'a da mesajım olsun; kalan maçlarda iyi oyna! Yunus eski performansın yok! Ayıp ediyorsun" dedi.



