Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, kiralık oynayan Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapmadıklarını açıkladı. Fotomaç'ın haberine göre; Sancak, "Buradan Yunus'a da mesajım olsun; kalan maçlarda iyi oyna! Yunus eski performansın yok! Ayıp ediyorsun" dedi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yunus Akgün sözleri! "Teklif yapmadık"
Adana Demirspor'un yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunus Akgün, 'Şimşekler'de iyi bir performans gösteriyor. Adana temsilcisinin başkanı, genç futbolcunun transferine yönelik konuştu ve "Galatasaray'a teklif yapmadık" dedi. | Transfer haberleri
Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 23:06