Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Transfer Raporu programında konuşan Sancak, yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin geleceğine ilişkin konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Benden isteyen yok ama isterlerse en az 10 milyon Euro'yu ceplerine koymaları lazım. Bizimle 2 yıllık sözleşmesi var. 5 milyon Euro serbest kalma maddesi var. Getirirlerse Balotelli'ye gitme diyemeyiz ama şu anda satmayı düşünmüyoruz. Satarsak en az Balotelli kadar goller atan birini getiririz ama şu anda öyle bir niyetimiz yok."