Adana Demirspor U17 - Galatasaray U17 maç sonucu: 1-2 (Adana Demirspor - Galatasaray maç özeti)

Elit U17 Ligi'nde üçüncülük maçı oynandı. Bu aşamada Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf sarı kırmızılılar oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2022- 19:56 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022- 20:33