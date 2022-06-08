Elit U17 Ligi'nde üçüncülük maçı oynandı. Bu aşamada Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf sarı kırmızılılar oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Baran ve 86. dakikada Emirhan kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golü ise 84. dakikada Enes'ten geldi.
Galatasaray U17 takımı, 'Atakan, Ali Turap, Ali, Arda, Berkan, Kerem, Cemal, Yasin, İnanç, Emirhan, Baran' 11'iyle sahada yer aldı.
Adana Demirspor U17'nin 11'i ise; 'Murat, Kadir, Mustafa, Ali, Kaan, Hijran, Enes, Sergen, Serhat, Osman, Baha' şeklindeydi.
Bu sonucun ardından sarı kırmızılılar turnuvayı 3. sırada, Adana Demirspor ise 4. sırada tamamladı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ