Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen kaleci Ertaç Özbir'i renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Yeni Malatyaspor forması giymiş tecrübeli kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.