Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.









GİRESUNSPOR - A. DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Chiquinho, Diabate, Umut



Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Gökhan, Sinan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Assombalonga